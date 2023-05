Julgamento de Cain Velasquez por tentativa de assassinato é adiado novamente para agosto

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Cain Velasquez, recebeu outro adiamento solicitado em relação ao julgamento por tentativa de homicídio no condado de Santa Clara, Califórnia.

Na quarta-feira, a juíza Panteha Saban concedeu o pedido feito pela advogada de Velásquez, Renee Hessling, juntamente com consideração à acusação, com a próxima data marcada para 2 de agosto. Este é o terceiro adiamento solicitado para a marcação da data do julgamento.

O lutador aposentado de 40 anos enfrenta várias acusações depois de supostamente se envolver em uma perseguição de 18 quilômetros em alta velocidade em fevereiro enquanto perseguia um carro contendo Harry Goularte, um homem acusado de molestar o filho de Velasquez em uma creche de propriedade de sua mãe. Velasquez supostamente perseguiu o veículo enquanto disparava vários tiros de uma pistola calibre .40.

O padrasto de Goularte, Paul Bender, acabou sendo atingido por uma bala e sofreu ferimentos não fatais como resultado do suposto ataque.

Velasquez foi posteriormente preso sem incidentes e acusado de tentativa de homicídio premeditado.

Ele passou os próximos oito meses atrás das grades depois de ter sido negada a fiança várias vezes até que o juiz Arthur Bocanegra concedeu sua libertação sob fiança de $ 1 milhão em novembro passado.

Desde então, Velasquez recebeu permissão para aparecer em eventos de luta livre profissional, bem como em outros eventos de caridade durante o lançamento.

Velasquez pode pegar prisão perpétua se for condenado por todas as acusações.