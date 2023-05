Junho: Saiba Como Receber o Bolsa Família e Qual o Valor

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio já está acabando. No entanto, os beneficiários já podem conferir o calendário oficial de junho, que traz muitas novidades para os inscritos.

Os próximos repasses terão início no dia 19 de junho e seguirão até o dia 30, quando os beneficiários com NIS final 0 devem receber o pagamento.

A grande novidade é para o novo valor. Além do valor base de R$ 600, haverá o repasse de novos bônus atrelados ao Bolsa Família, podendo ultrapassar R$ 150.

Novo valor do Bolsa Família de junho

Desde o início do ano, o Governo Federal faz os repasses mensais de, no mínimo, R$ 600 para as famílias brasileiras. Além disso, desde março, também está realizando o pagamento do bônus de R$ 150 para crianças entre 0 e 6 anos de idade.

Porém, o ministro Wellington Dias, chefe do Ministério do Desenvolvimento Social, já confirmou novos acréscimos para o pagamento de junho. Confira quais serão os novos pagamentos:

Bônus de R$ 50 para gestantes;

Bônus de R$ 50 para dependentes entre 7 e 18 anos;

Bônus de R$ 50 para lactantes (mães que amamentam) até o sexto mês do bebê.

Ademais, Dias também afirmou que as famílias terão uma renda de, no mínimo, R$ 142 per capita (por pessoa). Assim, caso o repasse mínimo de R$ 600 não alcance o valor mínimo por pessoa, haverá um novo acréscimo para garantir a renda per capita estabelecida.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família de junho

A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses do Bolsa Família e libera o pagamento para um novo grupo de beneficiários a cada dia do calendário. Para isso, segue o último número do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos.



A seguir, confira o calendário oficial de junho:

Final de NIS 1: 19 de junho;

Final de NIS 2: 20 de junho;

Final de NIS 3: 21 de junho;

Final de NIS 4: 22 de junho;

Final de NIS 5: 23 de junho;

Final de NIS 6: 26 de junho;

Final de NIS 7: 27 de junho;

Final de NIS 8: 28 de junho;

Final de NIS 9: 29 de junho;

Final de NIS 0: 30 de junho.

Como receber?

A Caixa Econômica disponibiliza os seus canais de atendimento para que os inscritos no Bolsa Família possam receber e movimentar o seu benefício.

O saque pode ser realizado por meio do cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, casas lotéricas ou ainda em transações sem cartão no caixa eletrônico, utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem.

Além disso, os beneficiários também podem movimentar o saldo disponível proveniente do benefício por meio do app Caixa Tem. Basta baixar o aplicativo no celular e começar a usar. Ele está disponível para aparelhos Android e IOS.

O Caixa Tem permite que os usuários realizem PIX, transferências bancárias, recarga de celular, pagamento de boletos e dá acesso a diversos serviços bancários.

Como se cadastrar para receber o Bolsa Família?

Antes de se cadastrar no Bolsa Família é importante saber se o grupo familiar se enquadra nas regras de concessão do benefício. A principal delas é ter renda per capita (por pessoa) de até R$ 218, uma vez que o benefício é destinado para as famílias de baixa renda.

Depois, é necessário ter cadastro atualizado no CadÚnico, a base de dados do Governo Federal para distribuição dos benefícios sociais.

Para se cadastrar no CadÚnico, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo.

Assim, deverá apresentar seus documentos pessoais e um documento de cada membro familiar. Além disso, também responderá um questionário socioeconômico, a fim de colher informações sobre a sua família.

Dessa forma, não existe um tipo de cadastro específico para o Bolsa Família. Basta se cadastrar no CadÚnico e aguardar a aprovação do benefício, após análise dos dados e seleção automática do Governo Federal.

Após ser aprovado, a família recebe uma carta em sua residência, informando de sua participação. No entanto, também é possível consultar a situação do benefício por meio do aplicativo Bolsa Família ou Central de Atendimento pelo número 111.