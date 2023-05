Junior dos Santos elogia Francis Ngannou por fazer a diferença no MMA: ‘Muitos outros teriam caído no sistema’

Junior dos Santos ficou feliz em ver seu ex-adversário Francis Ngannou assinar um grande contrato para retomar sua carreira no MMA em 2024 – e possivelmente começar um no boxe ainda este ano.

Ngannou, que em 2019 venceu “Cigano” por nocaute em sua ascensão ao campeonato peso-pesado do UFC, fechou um acordo com a Professional Fighters League que supostamente lhe dá participação acionária e um papel no conselho consultivo do PFL – além de um papel de presidente do PFL África, liberdade para competir no boxe e um pagamento de sete dígitos para ele e seus oponentes.

Para dos Santos, ex-campeão do UFC e atual agente livre, o fato de Ngannou ter buscado melhores negócios não só para si, mas para futuros adversários e atletas em geral, é raro em um esporte como o MMA.

“As ações de Ngannou são admiráveis, porque você sabe com certeza que vem de uma pessoa que tem valores e não troca esses valores por pequenos presentes, seja lá o que for”, disse dos Santos esta semana em Trocação Franca. “Por que algo assim nunca aconteceu antes? Porque as pessoas se concentram em si mesmas primeiro. [They say], ‘Vou pegar algo para mim e dane-se o resto.’ Não foi assim com Francis Ngannou. Parecia importante para ele fazer a diferença.”

Muitos lutadores de MMA reclamaram do UFC e de outras grandes promoções no passado, mas ninguém foi capaz de fazer o que Ngannou conseguiu: deixar o UFC como campeão peso-pesado e garantir o que parece ser exatamente o tipo de negócio que ele fez. esperando.

“Cigano” acha que só foi possível porque Ngannou “tem um poder de alavanca absurdo por ser o homem do peso pesado hoje”.

“Lutadores de MMA e artistas marciais em geral ficam muito felizes em ouvir o que ele está dizendo”, disse dos Santos sobre Ngannou. “Vê-lo abrir novas portas e quebrar barreiras que sempre existiram, e ninguém questionou – ele está questionando, e está conseguindo quebrar muitas delas. Isso é tão legal da parte dele.

“Parece a maior negociação que já vimos no MMA, em termos financeiros”, continuou. “Sinceramente, não me interessa saber quanto ele está ganhando, o que importa mesmo é que está sendo feito, e está sendo feito de uma forma tão bacana. O mínimo que podemos fazer é parabenizar Francis Ngannou por suas ações e por cumpri-las. Muitos outros teriam se curvado ao sistema, como vimos muitas vezes antes. Ele queria isso em seus termos e está fazendo isso em seus termos.

“O UFC tem seus méritos, Dana White também tem seus méritos de ir lá e fazer as coisas acontecerem e levar o esporte ao nível que ele está hoje. É uma parceria, mas a essa altura alguém tinha que sacudir as coisas ou dar um tapa na cara para lembrar [MMA promotions that] nós precisamos um do outro. Ninguém é mais valioso que o outro. Talvez os atletas sejam mais importantes que as organizações, mas isso não tira o mérito deles porque sem eventos não há lugar para os atletas lutarem. Ambos são valiosos e precisam respeitar um ao outro.

“O fato de as promoções terem crescido tanto os fez esquecer o valor dos atletas, e Ngannou está dando aquele tapa na cara deles, agitando as coisas para lembrá-los de que ‘Ei, não participamos do show, estamos a apresentação.'”

O brasileiro de 39 anos espera competir novamente em 2023 depois de sofrer uma lesão no ombro em uma luta com Yorgan de Castro sob a bandeira do Eagle FC em 2022, sua primeira luta desde que se separou do UFC em uma derrapagem de quatro lutas.

Dos Santos disse que será um dos fãs assistindo Ngannou competir no boxe e no MMA, e “se ele precisar de mim, posso ser o primeiro adversário a se testar no boxe”.

“Estou 100 por cento dentro”, disse ele rindo, respondendo à exigência de Ngannou de que ninguém que lute contra ele no PFL receba menos de US$ 2 milhões. “Isso mostra seus valores. Ele quer mudança. Ele sabe que não adianta mudar as coisas só para ele, tem que mudar o sistema. … Trabalhem juntos para melhorar as coisas para os promotores e garantir que os lutadores tenham o apoio e a atenção especial de que precisam.