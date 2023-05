JusCash OFERECE OPORTUNIDADES DE EMPREGO na Região Sul do Brasil

Confira agora mesmo a lista de oportunidades disponíveis!

A JusCash, empresa que é uma startup que trabalha na antecipação de créditos judiciais para advogados, está em busca de novos profissionais para trabalharem de forma presencial e remota. Dessa forma, independente do canto do Brasil que você estiver, vale a pena analisar a lista de oportunidades disponíveis abaixo:

Analista de Marketing – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Analista Financeiro – ADM – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Assistente de Pré-Vendas – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Estagiário de Processos – Porto Alegre – RS e Remoto – Estágio: Implementar, apurar e divulgar indicadores de desempenho da operação da empresa. Apoiar o time no desenvolvimento de processos e rotinas padrão para incrementar produtividade e confiabilidade.

Mais sobre a JusCash

Contando mais sobre a JusCash, é interessante frisar que trata-se de uma lawtech especializada em antecipação de créditos judiciais e análises jurídicas, criadora de um produto financeiro pensado especialmente para os advogados.

Aliando segurança e agilidade em seus processos, traz as melhores opções para antecipação de créditos judiciais exclusiva para advogados. Isto é, a JusCash é especializada em antecipação de honorários advocatícios e análises jurídicas. Através de seu serviço, proporciona para os advogados a oportunidade de receber seus honorários sucumbenciais de forma rápida e prática, com taxas muito atrativas em um processo 100% transparente, seguro e digital.

Como se candidatar

Agora que a lista de vagas já veio à tona, você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

