Justin Gaethje realista sobre quanto tempo lhe resta em sua carreira e sair ‘no momento certo’

Justin Gaethje percebe que resta muito menos tempo em sua carreira do que o que já passou, mas isso não significa que ele está pensando em pendurar as luvas tão cedo.

Essas preocupações foram levantadas depois que Gaethje parecia abordar a aposentadoria após uma vitória sobre Rafael Fiziev em março. O veterano peso-leve afirmou que quer fazer “mais uma corrida pelo título” e acrescentou que “não vai ficar por aqui por muito mais tempo”.

Olhando para esses comentários, Gaethje admite que as emoções estão sempre em alta depois de uma luta como essa, então provavelmente é melhor não acreditar em sua palavra – embora ele também entenda a realidade de quanto tempo lhe resta no jogo.

“O fato é que eu diria que, aos 37 anos, gostaria de não estar mais fazendo isso”, disse Gaethje ao MMA Fighting. “Tenho 34 anos agora. Dois ou três anos é muito tempo, mas no grande esquema das coisas não é tanto tempo assim. Eu tenho feito isso por 12 ou [13] anos, então, no final das contas, é o fim da minha carreira neste esporte. Essa é apenas a linha de pensamento que eu tive.

“Estamos tão emocionados depois dessas lutas que não acredito em nada do que falamos por uma semana. Foi apenas o meu processo de pensamento depois. Eu não vou ficar aqui para sempre. Estou feliz que vocês estão aqui para aproveitar isso comigo. Eu estava realmente conversando com os fãs naquele momento.”

No momento, Gaethje está se preparando para um confronto contra Dustin Poirier no evento principal do UFC 291. Os pesos leves estão prontos para lutar em uma revanche após a guerra da Luta do Ano em seu primeiro confronto em 2018, que Poirier venceu por nocaute técnico na quarta rodada.

Uma vitória sobre Poirier pode dar a Gaethje outra chance pelo título do UFC, mas o resultado dessas lutas não determinará necessariamente quando ele decidirá se aposentar.

De acordo com Gaethje, esse tipo de decisão depende muito do timing, principalmente quando ele se compara a outros atletas de elite que competem no topo do UFC.

“Sou um grande fã deste esporte. Eu acompanhei muitos atletas e vi exemplos de pessoas lutando por muito tempo, pessoas desistindo muito cedo, pessoas parando no momento certo”, explicou Gaethje. “Gostaria de cair naquela situação do ‘momento certo’.

“Eu diria que assim que acredito que não posso ser o melhor do mundo com as habilidades que possuo, não vejo razão para ir lá e arriscar o que estamos arriscando a cada luta.”

Embora todo lutador tecnicamente enfrente os mesmos riscos no UFC, é fácil argumentar que o estilo ininterrupto de Gaethje se presta a mais danos em potencial do que o competidor médio.

Ele se considera o lutador mais empolgante da história do esporte, e com 11 bônus pós-luta na carreira, incluindo sete prêmios de Luta da Noite – e três Lutas dos Anos misturados – Gaethje não precisa argumentar muito para respaldar essa afirmação.

Esses tipos de desempenho também resultam em muitos danos ao seu corpo, e Gaethje nunca irá ignorar sua saúde a longo prazo – mesmo que isso não seja um fator que ele realmente considere ao pisar no octógono.

“Sou humano”, disse Gaethje. “Quanto mais velho você fica, mais sábio você fica. Quanto mais sábio você fica, mais você entende que nada é certo, o amanhã não está prometido. Então, sim, você começa a pensar mais sobre essas coisas, mas, no final das contas, acho que isso não é uma preocupação minha.

“Não é um fator importante quando eu entro lá. Eu gostaria de ter saúde, mas sei do risco que corre e tenho que me contentar com a situação em que me coloquei. mais livre, eu acho.