Justo Anuncia Vagas de Emprego para Vários Cargos: Confira os Locais!

O Justo, rede de supermercados que chegou a São Paulo em outubro de 2021 e vem crescendo a cada mês, está com algumas ótimas oportunidades de emprego disponíveis na capital paulista. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas ofertadas:

Agente de Atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Descontos Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de FP&A Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gerenciamento de Categoria Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Performance SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Pricing SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Inventário – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Operação I – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Controles Internos – São Paulo – SP – Efetivo;

People Analytics – Especialista – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Justo

Dando mais detalhes sobre o Justo, é importante deixar claro que a rede projeta, desenvolve e implanta a tecnologia para apoiar diferentes processos dentro da empresa, desde a seleção e gerenciamento de estoque, até as operações e logística.

Além disso, o modelo de negócios do Justo é totalmente online – sem lojas físicas – e entrega diretamente na casa do cliente. Não à toa, o Justo tornou-se um líder emergente na transformação da experiência de supermercado online, impulsionada por sua tecnologia de ponta e plataforma de compra contínua.

Por fim, o Justo oferece um vasto catálogo de produtos, tanto das principais marcas como dos produtores locais, todos a preços competitivos.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que a lista de vagas do Justo já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

