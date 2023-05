Kai Kara-France se inspira em Israel Adesanya para superar fracassos do passado e se tornar campeão do UFC

Apesar de ter falhado em sua primeira luta pelo título do UFC, Kai Kara-France acredita plenamente que voltará a ter uma oportunidade de campeonato – e quando o fizer, planeja lucrar.

O primeiro passo em direção a esse objetivo acontece neste sábado, quando ele encabeça o UFC Vegas 74 contra o crescente candidato Amir Albazi em uma luta de cinco rounds no UFC APEX. Será a primeira aparição de Kara-France desde que foi parado na terceira rodada pelo agora indiscutível campeão Brandon Moreno em uma luta pelo título interino dos moscas no UFC 277 em julho passado.

Embora a derrota tenha doído na época, Kara-France se inspirou em seu companheiro de equipe, o rei dos médios do UFC, Israel Adesanya, por sua capacidade de superar adversidades e sair por cima.

“Moreno é um grande lutador, um grande campeão”, disse Kara-France na quarta-feira A Hora do MMA. “Ele foi muito bem contra [Deiveson Figueiredo]. Ele fez parecer fácil e apenas mostrou que estávamos lá.

“Portanto, ter um companheiro de equipe como Izzy, que acabou de vencer um cara que o venceu três vezes, apenas me lembra que é possível. É algo que nunca perdi de vista. Esse é o objetivo final, ser o campeão mundial peso mosca.”

Kara-France caminha para o octógono pela 11ª vez e busca vencer sua quarta luta em cinco participações. Albazi entra em seu primeiro evento principal do UFC após uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo um início perfeito de 4 a 0 em sua campanha promocional.

Enquanto alguns lutadores deixaram o gosto ruim de sua derrota para Moreno perdurar, Kara-France foi capaz de deixar a negatividade do resultado derreter no tatame do octógono em Dallas.

“Não, eu deixei na jaula”, disse Kara-France quando perguntado se a perda durou muito tempo. “Eu não peguei [with me]. Fiquei orgulhoso do camp que montei, estava ganhando aquela luta até não estar, e isso é um ponto positivo que podemos tirar disso. Isso só mostra que estou lá com os melhores caras.

“Aprendemos com essa experiência, sendo meu primeiro cinco rounds, minha primeira luta pelo cinturão. Estou mais velho agora, tenho 30 anos, tenho mais experiência, [I’m] muito mais sábio, e sim, nós apenas fazemos isso de novo.