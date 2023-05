Kalunga Aberta a Oportunidades: Descubra as Vagas de Emprego Disponíveis!

A Kalunga, rede de lojas brasileira especializada em comércio de materiais de papelaria e eletrônicos, está com algumas ótimas oportunidades de emprego abertas. Isto é, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Impressor Serigráfico – São Paulo – SP – Artes Gráficas;

Engenheiro de Produção Mecânica – São Paulo – SP – Engenharia Industrial, Produção;

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Operador de Laminação – São Paulo – SP – Produção;

Líder Operacional – Barueri – SP – Marketing;

Operador de Televendas – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Ativo;

Ajudante de Impressão – São Paulo – SP – Impressão.

Sobre a Kalunga

Sobre a Kalunga, é importante frisar que trata-se da maior empresa brasileira distribuidora de suprimentos para escritório, informática e material escolar. São mais de 11 mil itens das melhores marcas e diversas categorias: escolar, escritório, organização, informática, escrita, coffee break, móveis, entre outras. Toda essa variedade de produtos encontra-se disponível nas Lojas Físicas, Site e Televendas.

Ao todo, são mais de 220 lojas físicas instaladas nos principais shoppings centers e pontos estratégicos de rua localizadas em quase todo o país.

Para completar ainda mais o portfólio, tem as empresas Spiral do Brasil, indústria gráfica com moderna estrutura para produção de cadernos e toda a linha de papelaria que abastece exclusivamente todas as suas lojas; a KaSolution, especializada em consultoria e treinamento em tecnologia, que desenvolve todos os sistemas utilizados na empresa; e a Copy&Print, a gráfica rápida que oferece os mais diversos serviços.

Como efetivar a inscrição?



Você também pode gostar:

Como você já pôde ver a lista de cargos da Kalunga, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!