Kanye West sai com a esposa Bianca Censori com a cabeça totalmente embrulhada

Kanye West esposa de Bianca Censori aparentemente acabou de tirar fotos em público … optando por um turbante completo durante um passeio com seu marido famoso.

Kanye e Bianca foram flagrados na segunda-feira deixando o Edition Hotel em West Hollywood depois de comer no telhado do hotel … embora você deva assumir que Censori puxou o disfarce para conseguir comida.

Ye arrasou com uma camiseta de Berlim com sua combinação de meia/sapato. Já Bianca usou um turbante para cobrir totalmente o rosto com moletom e legging.