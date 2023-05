Karl Malone ganha 5 milhões de dólares leiloando objetos de Michael Jordan e Dream Team

karl Malone ganhou cinco milhões de dólares com a venda de memorabilia valiosa associada a Michael Jordan e o famoso Dream Team dos EUA através de um leilão.

O duas vezes MVP da NBA decidiu se separar de sua notável coleção de itens do Dream Team de 1992.

Ben Affleck apresenta filme sobre Michael Jordan: ‘Ele transcende a rivalidade’LAPRESSE

Este time icônico, que garantiu a medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona e teve um impacto duradouro no esporte do basquete, contou com jogadores lendários como Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e Charles Barkley.

Sem surpresa, as peças ligadas a Jordânia conseguiu os preços mais altos. Por exemplo, malone vendido Jordâniada vitória decisiva do Dream Team sobre a Lituânia nas semifinais por surpreendentes 3.003.000 dólares.

As seguintes camisas do malone coleção também foram vendidos:

Larry Bird (360.000 dólares)

Magic Johnson (336.000 dólares)

Charles Barkley (230.400 dólares)

David Robinson (116.400 dólares)

Clyde Drexler (91.200 dólares)

Scottie Pippen (80.400 dólares)

Malone (58.800 dólares)

John Stockton (55.200 dólares)

Patrick Ewing (39.600 dólares)

Christian Laettner (39.600 dólares)

Chris Mullin (37.200 dólares).

Quanto dinheiro Karl Malone ganhou em um leilão?

No total, malone leiloou uma camisa e um par de tênis de cada um de seus 11 companheiros, gerando um valor de 5,38 milhões de dólares, embora a arrecadação tenha sido estimada em 10 milhões de dólares.

Vale ressaltar que todas as camisas foram especificamente da semifinal olímpica contra a Lituânia.

Adicionalmente, malone vendeu um par de Jordâniatênis usados ​​durante o Torneio das Américas de 1992, o torneio pré-olímpico onde o Dream Team surgiu pela primeira vez. Esses tênis foram vendidos por 420.000 dólares.

Anteriormente, malone havia exposto as camisas em uma de suas concessionárias de automóveis em Utah, mas decidiu fazer parceria com Ken GoldinCEO e fundador da Goldin Auctions, para disponibilizar a coleção para fãs em todo o mundo.

Goldin expressou sua satisfação em colaborar com Malone e oferecer esta coleção icônica aos entusiastas do esporte em todo o mundo.

“Foi realmente notável poder trabalhar com o próprio Karl Malone para oferecer esta coleção icônica aos fãs de todos os lugares”, disse. Goldin disse.

“Agora, alguns sortudos possuem um pedaço da história esportiva revolucionária de alguns dos maiores jogadores de todos os tempos.”

maloneA carreira de Basquetebol foi ilustre, particularmente com o Utah Jazz durante a década de 1990. Sua parceria com John Stockton foi uma das duplas mais excepcionais da história da NBA.

malone aposentou-se como o segundo maior artilheiro da história da NBA, acumulando um impressionante total de 36.928 pontos.