Kate Middleton choca fãs reais ao ser flagrada usando sapatos de Meghan Markle

Kate Middleton chamou a atenção com sua última escolha de moda quando ela fez uma aparição pública em sua cunhada Meghan Marklesaltos favoritos de.

No Almoço dos Governadores-Gerais e Primeiros-Ministros do Reino no Palácio de Buckingham, em Londres, a Princesa de Gales optou por um sofisticado vestido branco Jenny Pakcham com debrum preto simples no decote e na cintura, acompanhado pelos sapatos em questão.

A realeza de 41 anos, que estava com o marido Príncipe Williamdo lado na contagem regressiva para a coroação de Rei Carlos IIIcompletou seu visual com sapatos pretos simples do estilista italiano Deneuve.

Mas não demorou muito para os fãs reais perceberem que a escolha de sapatos de Kate parecia muito familiar, com membros do público já os tendo visto na ex-duquesa de Sussex antes.

Kate Middleton copiou o estilo de Meghan Markle?

Meghantambém de 41 anos, foi fotografada usando os estiletes Aquazzura de 490 libras, que apresentam um laço simples na parte de trás, em várias ocasiões durante seu tempo como real.

A primeira vez foi há cinco anos, quando ela participou da recepção do Queen’s Young Leaders em 2018.

Ela também escolheu usá-los mais uma vez no Serviço do Centenário do Armistício em novembro de 2018, que foi realizado na Abadia de Westminster.

A ex-atriz de ‘Suits’ até usou saltos Aquazzura para marcar seu primeiro noivado solo com o marido, Príncipe Harry.

Ela também os colocou em sua mala para sua viagem real à Austrália e Nova Zelândia, onde os usou em várias outras ocasiões.

MeghanA obsessão de Matilda com a marca continuou quando ela também foi vista usando um par de saltos de camurça Matilda de 490 libras da marca em sua sessão de fotos de noivado.

Agora Kate, que é famosa por nunca errar na moda, parece ter se apaixonado pela marca favorita de sua cunhada.

Embora ela tenha usado alguns designs de Deneuve no passado, acredita-se que esta seja a primeira vez que a mãe de três filhos optou por usar modelos idênticos aos de Meghan.

Isso ocorre depois que Kate fez várias aparições públicas nos últimos dias antes da coroação do rei Charles.

Com a emoção em alta, kate e william têm saído para conhecer os fãs da realeza.

Entre eles, uma viagem na recém-inaugurada linha Elizabeth do metrô de Londres, em homenagem à falecida avó de William, a rainha Elizabeth II.

O casal, que é pai de Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louistambém fizeram uma parada em um pub do Soho, para mostrar seu toque comum.