Kate Middleton é a arma secreta da família real e detém um título não oficial: a pacificadora

Tele Princesa de Gales, Kate Middletontornou-se ao longo dos anos um ícone da moda, mas também ganhou a reputação de “pacificadora” não oficial da família real britânica, e tudo remonta aos seus primeiros dias com Príncipe William.

De acordo com o autor real Ângela Levin em sua biografia atualizada “Camila“, Kate ganhou o título de “pacificadora” fazendo duas coisas: aliviar as tensões entre o marido, Príncipe Williame seu pai Rei Carloss, e formando um relacionamento amigável com Camila.

Kate Middleton dá um tapa na bunda do príncipe William no tapete vermelho do BaftasVOUGE

Para conseguir isso, Kate planejou atividades de união com o rei e a rainha sem William, e se envolveu em conversas sobre seu amor compartilhado pelas artes.

Trovão explicou: “Felizmente, o tempo ajudou a melhorar o relacionamento de Camilla com a realeza sênior, incluindo o príncipe William, em grande parte graças à princesa de Gales, que é uma pacificadora. Catherine tem um amor pelas artes, que William não compartilha particularmente, e ela frequentemente vai tanto privada como publicamente com o Rainha Consorte e Rei Charles para ver as exposições.”

Kate era “muito comum” para William, segundo a rainha Camilla

Levin enfatizou ainda que Kate e Camilla se uniram por sua crença compartilhada em priorizar o apoio a seus maridos. Os esforços de Kate supostamente ajudaram a suavizar a animosidade entre Camilla e William, fortalecendo assim o vínculo de William com seu pai.

Embora houvesse relatos iniciais de Camilla considerando Kate “muito comum” para William, isso não impediu Kate de trabalhar para criar harmonia dentro da família.

Como observadores casuais da família real britânica, ainda há muito que não sabemos sobre o que acontece nos bastidores do Casa de Windsor. Em seu livro “Os papéis do palácio: dentro da casa de Windsor – a verdade e a turbulência“, biógrafo real Tina Brown mergulha nos anos conturbados que se seguiram princesa Dianamorte de, a brecha entre Príncipes William e Harryos escândalos envolvendo Príncipe Andrée rainha Elizabethé a determinação inabalável de tudo isso.