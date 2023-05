Kate Middleton faz jogada de ‘Princesa Diana’ e rouba os holofotes do Rei Charles, mas desta vez ele dá sua aprovação

Tprincesa de Gales está roubando os holofotes do rei Carlos III? Sem problemas. Rei Carlos deu seu selo de aprovação para Kate Middleton roubando seus holofotes, como a aparição inesperada de Príncipe WilliamA esposa de Michael no Chelsea Flower Show causou alguma preocupação em ofuscar o monarca, mas na verdade ele está bem com isso.

De acordo com o especialista real Robert Jobson: “Embora seja a cabeça de Charles que usa a coroa, é [Prince] William, Catherine e seus filhos que vão roubar os holofotes. Eles são obrigados a. E está certo.” Jobson revelou ainda que Charles abençoa essa mudança de atenção, entendendo que, para a monarquia sobreviver, deve ser relevante para a geração mais jovem.

No entanto, fontes dentro do círculo real supostamente expressaram preocupação com a visita de Charles ao show do jardim sendo prejudicada pela presença de Middleton. A quantidade de cobertura da imprensa dada a Middleton pode ter levado Charles a se sentir “eclipsado” por sua nora.

Esta não é a primeira vez que Charles experimentou tais sentimentos, como durante seu casamento com a falecida princesa Dianaele frequentemente se sentia ofuscado por sua popularidade.

Princesa Diana disse que Charles tinha ciúmes dela

Em sua infame entrevista “Panorama” de 1995, diana reconheceu a inveja de Charles por sua aclamação pública, dizendo: “A pressão sobre nós dois como casal com a mídia foi fenomenal e mal compreendida por muitas pessoas.” Ela revelou casos em que eles estariam em turnê e todas as atenções estariam voltadas para ela, deixando Carlos sentindo-se ignorado e baixo.

A controversa entrevista da BBC, conduzida por Martin Bashir, adicionado às complexidades de seu relacionamento. irmão de Diana, Charles Spencerafirmou em 2021 que Bashir usou táticas enganosas para proteger o revelador, incluindo documentos bancários falsos e falsas alegações de que ela foi grampeada pelos serviços de segurança.

Apesar de quaisquer preocupações persistentes ou comparações com o passado, Rei Carlos parece ter aceitado a dinâmica em evolução dentro da família real. Ele reconhece a importância de William, Catherine e seus filhos serem o centro das atenções para garantir que a monarquia permaneça relevante e ressoe com a geração mais jovem.