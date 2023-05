Kate Middleton mostra suas habilidades musicais e impressiona no Eurovision com apresentação surpresa de piano

Tele Festival Eurovisão da CançãoA grande final de sábado à noite contou com uma aparição surpresa de Kate Middleton, a princesa de Galesque interpretou um pouco do Orquestra Kalush música “Stefania” ao piano em um clipe pré-gravado. Ela foi acompanhada por Andrew Lloyd-Webber, Senhora Bancose os vencedores do Eurovision do ano passado Orquestra Kalush da Ucrânia.

Outros artistas do line-up incluíram o vice-campeão do ano passado Sam Ryder, Ballet Black, Bolt Strings e Joss Stone. A princesa, que é casada com Príncipe Williamgravou o clipe no Crimson Drawing Room do Castelo de Windsor no início deste mês.

O dia em que Kate Middleton se tornou DJ… e o Príncipe William riu dela!

Os deveres de hospedagem para o Eurovision deste ano caíram para o Reino Unido, devido a preocupações de segurança com a realização do evento na Ucrânia após a invasão da nação pela Rússia. A European Broadcasting Union, proprietária e organizadora do evento musical anual, considerou muito perigoso para a Ucrânia sediar.

Tradicionalmente, o país que ganha Eurovisão anfitriã no ano seguinte, mas a entrada deste ano do Reino Unido ficou em segundo lugar no ano passado, e o país tem sido um forte aliado na batalha da Ucrânia contra a invasão russa.

Ucrânia ainda é co-anfitriã, com roqueiro ucraniano Júlia Sanina ancorando o show ao lado do músico que se tornou jurado do “Britain’s Got Talent” Alisha Dixonestrela de “Ted Lasso” Hannah Waddinghame comentarista de longa data do Eurovision Graham Norton.

sogros de Kate, Rei Carlos III e Rainha Camilafez uma breve aparição pré-gravada na transmissão do Eurovisão semifinais que foram ao ar no início deste mês. A dupla também apareceu em um pré-gravado ídolo americano segmento que foi ao ar domingo na ABC. William e Kate estavam entre os convidados da coroação do rei Carlos III, realizada em 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres.

Kate toca piano desde a infância

A aparição de Catherine na grande final do Eurovision foi uma surpresa muito bem-vinda para muitos telespectadores. O fato de a princesa tocar piano, instrumento que ela toca desde a infância, mostrou um lado diferente dela que muitas pessoas podem não ter visto antes. Os fãs foram às redes sociais para elogiar sua performance, com um usuário twittando: “Kate Middleton tocando piano fez minha noite. Que lenda.” Outro usuário escreveu: “Kate Middleton tocando piano me deu vida, tão linda.”

O Festival Eurovisão da Canção é um dos eventos de televisão mais assistidos em todo o mundo, com milhões de telespectadores sintonizando para assistir às apresentações ao vivo e votar em suas participações favoritas. A adição da apresentação de Catherine aumentou a emoção da noite, com os fãs aguardando ansiosamente o evento do ano que vem para ver as surpresas que ele reserva.