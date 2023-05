Katie Taylor vs. Chantelle Cameron: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting tem Katie Taylor x Chantelle Cameron ao vivo atualizações round-by-round para o tão esperado retorno de Taylor na 3Arena em Dublin, Irlanda, na noite de sábado.

O evento principal está previsto para começar por volta das 17h ET (22h31 BST) no DAZN. Confira nossa página de resultados de Taylor vs. Cameron para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Katie Taylor (22-0) é uma medalhista de ouro olímpica de 36 anos e uma superestrela na Irlanda que carrega os títulos WBA, WBC, IBF, WBO e O anel título leve feminino.

Chantelle Cameron (17-0) é uma inglesa de 32 anos que conquistou WBA, WBC, IBF, WBO, IBO e O anel títulos meio-médios femininos.

Os cinturões meio-médios indiscutíveis de Cameron estarão em jogo.

Confira o blog ao vivo do evento principal de Katie Taylor x Chantelle Cameron abaixo.

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10: