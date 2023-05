‘Katie venceu esta luta’: lutadores reagem à vitória de Chantelle Cameron sobre Katie Taylor

Chantelle Cameron marcou uma das maiores surpresas do boxe do ano no sábado, enviando ondas através do mundo dos esportes de combate.

Sábado na 3Arena em Dublin, Irlanda, Cameron (18-0, 9 KOs) se tornou a primeira profissional a derrotar Katie Taylor (22-1, 6 KOs) ao ganhar a decisão majoritária sobre a estrela irlandesa após 10 rodadas de incríveis back- ação de vaivém. Cameron defendeu com sucesso seu status indiscutível de campeã dos meio-médios com a vitória, enquanto Taylor – a indiscutível rainha dos leves – não conseguiu se tornar uma campeã indiscutível de duas divisões.

Sem surpresa, a multidão da cidade natal de Taylor não ficou nada feliz com a decisão, que Cameron venceu por pouco com um par de scorecards de 96-94 (o terceiro juiz marcou a luta com um empate de 95-95). Essa reação foi repetida por alguns lutadores nas mídias sociais, incluindo a estrela do boxe Claressa Shields, que afirmou com firmeza que Taylor merecia ter a mão levantada.

Veja mais reações de mídia social dos lutadores abaixo.

Katie ganhou essa luta para mim! Se vocês quiserem dizer uma divisão ou maioria para Katie! Mas vamos ver! Cameron foi bem, mas não destronou o campeão. @DAZNBoxing — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 20 de maio de 2023

REVANCHE!!!!! Revanche! Revanche! Mas ei, ótima atitude para se ter. Vença na aula, perca na aula! Foi uma luta muito boa entre os dois @KatieTaylor & @chantellecam — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 20 de maio de 2023

Eu vi a luta perto como os juízes, muitas pessoas especialmente comentaram dizendo que Cameron estava apenas dominando e ela não! Mas hey bom para ela! — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 20 de maio de 2023

Bravo para ambas as mulheres. Cameron foi para a Irlanda e conseguiu. Taylor enfrentou o melhor do mundo em uma categoria de peso mais pesado e quase conseguiu. Ambos são vencedores. #TaylorCameron —Jake Paul (@jakepaul) 20 de maio de 2023

Grande luta. Def queria ver mais bombas e verdadeiro planejamento de jogo de ambos os lados, mas mesmo assim foi ótimo!! Eu tenho Cameron desconsiderando, mas Taylor acertou os socos mais afiados #TaylorCameron — ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) 20 de maio de 2023

Eu acredito que é a decisão correta. Taylor estava fora do trabalho e desembarcou. Chantelle Cameron apareceu, deu um soco e foi trabalhar a noite toda, e às vezes é tudo o que é preciso — ShowtimeShawn Porter (@ShowtimeShawnP) 20 de maio de 2023