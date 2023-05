Katy Perry e a surpreendente razão pela qual ela teve que abandonar temporariamente o ‘American Idol’

Sdedo Katy Perry está tendo que abandonar temporariamente o ‘American Idol’ por um motivo surpreendente, já que a estrela pop estará voando para o Reino Unido para a coroação de Rei Carlos III.

O concerto ao vivo a ser realizado um dia após a cerimônia de coroação na Abadia de Westminster apresenta Katy Perry sobre o projeto de lei, mas a família real britânica também recebeu um sim de Andrea Bocelli e a banda Take That.

Imagens preocupantes de Katy Perry após ele parecer não ter controle sobre o olho

Principais substituições de Katy Perry

Perada e Lionel Richie viajará para a Inglaterra para participar e se apresentar no Rei Carlos IIIconcerto de coroação no domingo, enquanto Ed Sheeran e Alanis Morissette irá co-julgar o show em sua ausência.

“É um grande momento, um grande momento” Lucas Bryan disse sobre as substituições.

“As pessoas que contratamos, os concorrentes, usaram suas músicas muitas e muitas vezes.

“Muito mais do que o meu!”

Dado que o ‘American Idol’ vai ao ar seu show ao vivo às 20:00 ET, muitos fãs estavam se perguntando como os juízes fariam malabarismos com o concerto de coroação e seus deveres no ‘American Idol’. No início desta semana, Perada brincou que pode haver um “holograma”.

Katy Perry trabalhou com Rei Carlos III desde 2020, quando se tornou embaixadora do The British Asian Trust, uma das instituições de caridade lançadas pelo monarca quando era Príncipe de Gales. De forma similar, Lionel Richie tem sido um embaixador global para Carlos IIIde caridade, The Prince’s Trust, desde 2019.