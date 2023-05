Kelvin Gastelum anuncia retorno aos meio-médios do UFC: ‘Vou levar uma surra’

Pela primeira vez em quase sete anos, Kelvin Gastelum está voltando aos meio-médios.

Depois de 12 lutas até 185 libras, Gastelum anunciou na quinta-feira que está voltando para a categoria até 170 libras.

“Estou fazendo um anúncio oficial, uma queda oficial para 170”, disse Gastelum. “Espero que minha próxima luta seja em 170. Eu vou ser triturado, espero, e acho que posso fazer outro título nessa categoria de peso. Acho que consigo.

Gastelum conquistou cinco vitórias durante sua corrida no peso médio, que incluiu uma disputa de título interino contra Israel Adesanya, na qual perdeu por decisão em uma das melhores lutas de 2019.

O lutador de 31 anos encontrou o sucesso competindo no meio-médio no início de sua carreira no UFC, depois de vencer a 17ª temporada de O ultimo lutador. Gastelum venceu suas primeiras quatro lutas em 170 no octógono antes de perder na decisão dividida para Tyron Woodley no UFC 183 em janeiro de 2015, uma luta em que Gastelum perdeu o peso por cinco libras.

Os problemas de peso de Gastelum continuaram antes de uma luta programada no UFC 205 com Donald Cerrone. Ele nem subiu na balança, sabendo que não conseguiria chegar a um peso que lhe permitisse competir.

Gastelum disse que agora que está mais velho e mais sábio, ele acredita que tem a mentalidade de tornar essas questões de limite uma coisa do passado.

“Esta é uma segunda chance, é um renascimento na minha carreira”, explicou. “Isto é um renascimento. Antes, eu era jovem, era estúpido, indisciplinado, mas agora que estou mais velho, [I’m] um pouco mais maduro e inteligente, espero. Esta sempre foi a minha categoria de peso, mas realmente só me leva a decidir que quero fazer isso, e agora eu [have decided] que eu vou fazer isso.”