Kentucky Derby confirma que Josh Allen e Brittany Williams terminaram

Fe agora acho que a relação entre Josh Allen e Brittany Williams é definitivamente sobre uma mensagem enigmática de mídia social de um de seus amigos.

O Buffalo Bills O quarterback tem sido notícia nas últimas semanas por motivos que não se relacionam com sua qualidade inquestionável em campo. Várias atividades de mídia social levaram os fãs a acreditar que ele e sua namorada, Williamshavia se separado.

Ela apagou as fotos dele de sua conta no Instagram, uma ação comum a ser tomada após um término ruim. Rumores circularam nas redes sociais de que Allen a havia traído com uma garçonete local e supostamente engravidou a garçonete.

Como ele não excluiu nenhuma foto de Williams de suas redes sociais, os fãs se perguntaram se ele estava tentando reconquistá-la e reconquistar sua confiança.

Kentucky Derby fornece uma grande pista

O Kentucky Derby contou com a presença de todos os tipos de celebridades importantes e secundárias no fim de semana e o evento de corrida de cavalos forneceu uma grande pista sobre o estado de seu relacionamento.

Allen e Willians estavam ambos lá, mas eles estavam em grupos separados e não pareciam se cruzar.

Uma postagem de um dos amigos de Williams acrescentou ainda mais a essa linha de pensamento. A amiga compartilhou uma selfie com Williams em sua história no Instagram, que tinha a legenda: “Agora aceitando pedidos de marido”, com Williams tendo sua conta marcada.

Isso parece bastante conclusivo e Allen agora terá que entrar no novo NFL temporada sem um parceiro. Os fãs de Bills esperam que ele não esteja muito distraído com sua vida pessoal enquanto eles tentam outra vez a glória.