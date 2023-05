Kentucky Derby: Mage e o jóquei venezuelano Javier Castellano recuperam em Churchill Downs

Mago e seu jóquei, venezuelano Javier Castelhanosaiu de trás para vencer o 149ª edição do Kentucky Derbya primeira joia do tríplice coroa realizada no Churchill Downs em Louisville, Kentucky.

Mage completou a distância de uma milha e um quarto em 2: 01,57 segundos. Treinado por venezuelano Gustavo Delgado, Mage superou Two Phil’s, treinado por Larry Rivelli e montado por Jareth Loveberry, nas jardas finais. Angel of Empire, treinado por Brad Cox de Louisville e montado por Flavien Prat, terminou em terceiro, diante de 150.335 espectadores.

No entanto, nas horas que antecederam a corrida, a morte de dois cavalos foi relatada, elevando para sete o número total de mortes equinas durante a edição de 2023 da corrida mais famosa do mundo: Chloe’s Dream, um cavalo castrado de 3 anos, e Freezing Point, um potro de 3 anos, desmaiou durante as corridas preliminares do Derby, tornando-se o sexto e o sétimo cavalos a morrer em Churchill Downs nos últimos dias.

Enquanto isso, o favorito, Forte, foi forçado a desistir do Derby devido a lesão, desferindo um golpe em um esporte que já lutava com suspensões e problemas de doping.

Quem é Javier Castellano, o jóquei vencedor do Kentucky Derby?

Mago saiu de trás para conquistar o título, na frente de Two Phil’s na reta final e mantendo o favorito, anjo do impérioe baía.

Assim, o técnico venezuelano Gustavo Delgado conquistou sua primeira Kentucky Derby, momento que o deixou extremamente emocionado ao falar sobre o fim da corrida. “Quando vim para os Estados Unidos, meu primeiro sonho era ir para o Kentucky Derby”, exclamou Delgado enquanto a bandeira venezuelana tremulava atrás dele.

Por sua vez, jóquei Javier Castelhano, um membro do Hall of Fame, ficou aquém em 15 aparições anteriores no Derby até que finalmente alcançou o auge. “Mage tem muito coração. Ele é um cavalo pequeno, mas tem um grande coração”, disse Castellano momentos depois de cruzar a linha de chegada.

Além disso, a vitória deixou milionários os que apostaram nele, já que tinha odds de +1400, sendo que Mage não estava entre os favoritos nesta tarde. Não é a grande surpresa que Rich Strike deu no ano passado, mas é mais um ano em que o vencedor do Kentucky Derby não foi a aposta mais popular.

Castellano, 45, é natural de Maracaibo. Ele começou sua carreira em corridas de cavalos em 1996 e emigrou para os Estados Unidos um ano depois. Ele ganhou a Breeders ‘Cup Classic (2004) e o Preakness Stakes (2006 e 2017). Ele também ganhou o prestigiado Prêmio Eclipse como o jóquei mais destacado em quatro ocasiões, todas consecutivamente (2013, 2014, 2015 e 2016). Em 2017, Castellano foi introduzido no Museu Nacional de Corrida e Hall da Fama nos Estados Unidos.