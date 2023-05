Kentucky Derby perde o favorito e sexto cavalo em uma trágica reviravolta nos acontecimentos

Tele Kentucky Derby, um dos eventos mais esperados das corridas de cavalos, enfrentou uma série de contratempos este ano. O favorito Forte foi eliminado da corrida devido a uma contusão no pé e outro cavalo, o sonho da cloe, foi sacrificado após sofrer uma lesão no joelho. Esses eventos ocorreram em meio a preocupações contínuas sobre doping e avarias de cavalos no esporte.

“Isso faz parte das corridas e é a parte cruel”, disse Mike Repole, coproprietário da Forte, em entrevista à FanDuel TV. “Ele está bem. Ele provavelmente precisa de mais alguns dias (para se recuperar).”

A série de mortes de cavalos prejudicou alguns frequentadores de Derby em um dia quase nublado e quente. Michael Freeze, um espectador vestido de jóquei, expressou preocupação e pediu uma melhor proteção para os cavalos: “Eles precisam fazer o que for melhor para os cavalos e para o esporte em geral.”

Novas regras antidoping e medicamentos impostas por um órgão central do esporte estão programadas para entrar em vigor em 22 de maio. No entanto, alguns participantes das corridas acham que mais precisa ser feito para proteger os animais. “Há algo acontecendo”, disse Pat Murtha, que estava participando de seu primeiro Derby. “Eles precisam descobrir e estabelecer algumas regras e regulamentos para proteger esses animais”.

De qualquer forma, Churchill Downs está pronto

Apesar dos contratempos, esperava-se que o Derby atraísse uma multidão de cerca de 150.000 pessoas para Churchill Downs. A corrida contou com dois cavalos do treinador Todd Pletcher, Tapit Trice e Kingsbarns, depois que Forte foi arranhado.

A morte dos cavalos levantou questões sobre a segurança e o bem-estar dos animais nas corridas de cavalos. No entanto, alguns espectadores, como Joe Conforto, acham que os cavalos são bem cuidados: “A maioria dos cavalos de corrida é mais bem cuidada do que os seres humanos.”

No final, o Kentucky Derby decorreu como previsto, com Medina Spirit a emergir como vencedor. No entanto, os eventos que antecederam a corrida destacaram a necessidade de melhores medidas de segurança nas corridas de cavalos. Como disse Michael Freeze, “Eles precisam fazer o que for melhor para os cavalos e para o esporte em geral”.