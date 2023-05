Kenyon Martin chama Julius Randle por escolher a esposa ao invés do time após uma vitória dos Knicks

Kenyon MartinUm ex NBA jogador, recentemente fez alguns comentários interessantes sobre New York Knicks estrela Júlio Randle. Depois que Randle decidiu dar um beijo em sua esposa após uma vitória no jogo 5 na quarta-feira, Martin teve algumas palavras bem escolhidas para ele no programa ‘Gil’s Arena’ de Gilbert Arenas.

“Acabamos de jogar um jogo difícil em uma série de playoffs, e a primeira coisa que você faz é beijar sua esposa? Essa é a primeira coisa que você faz? Onde está sua mente?” disse Martin durante o show.

Embora a reação de Martin possa parecer bizarra para alguns, está claro onde estão suas prioridades quando se trata do jogo. Na verdade, ele até compartilhou uma história pessoal sobre seus relacionamentos anteriores e a importância de ser honesto.

“Estou sentado assistindo ao jogo com minha esposa e disse a ela: amo você até a morte, mas de jeito nenhum naquele instante. Quer dizer, vou estar com meus rapazes porque acabamos de vencer e Eu nem estou pensando em você”, revelou Martin durante o show.

Não é surpresa que os comentários de Martin tenham gerado alguma controvérsia. Alguns podem até dizer que ele explodiu o lugar de sua própria esposa ao compartilhar essas informações pessoais com o mundo.

De qualquer forma, os Knicks são eliminados

Quanto a Randleele agora tem muito tempo livre após o Knicks foram eliminados dos playoffs na noite de sexta-feira depois de perder para o Aquecer 96-92. Então, se Martin estava com ciúmes porque Randle estava passando um tempo com sua esposa em vez de sair com os meninos, isso não é mais um problema.

No final, fica claro que todos têm prioridades e abordagens diferentes para o jogo. Enquanto alguns jogadores podem optar por comemorar com seu parceiro depois de uma grande vitória, outros, como Martin, preferem passar o tempo com seus companheiros de equipe. Independentemente de suas escolhas pessoais, uma coisa é certa – todos querem vencer.