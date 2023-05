Kevin Costner relaxando no campo de golfe de Utah em meio ao drama do divórcio

O ator estava no BigShots Golf em St. George na noite de terça-feira, poucas horas depois que o TMZ divulgou a história sobre sua esposa Christine’s desistindo depois de 18 anos de casamento… e os que estavam no estande dizem que ele estava se divertindo muito.

Ele está no Beehive State para seu novo épico ocidental, “Horizon: An American Saga”, então o grupo com o qual ele estava provavelmente fazia parte do elenco e da equipe. Kev teve um ótimo swing e até parecia estar treinando.