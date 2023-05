Kevin Garnett ‘bate’ Austin Reaves por duvidar de seu futuro com o Lakers: ele é burro

Austin Reaves sido uma parte crucial do Los Angeles Lakers‘ sucesso, mas seu excelente desempenho criou um dilema potencial em relação à sua próxima extensão de contrato.

Como Reaves‘ contrato atual está definido para expirar neste verão, relatórios sugerem que o Lakers poderia enfrentar dificuldades no mercado devido ao alto preço potencial para Reaves.

Ex-jogador da NBA Matt Barnes acredita que há uma forte possibilidade Reaves pode optar por deixar o Lakers durante a entressafra para garantir um contrato mais lucrativo com outro time. No entanto, Kevin Garnettum membro do Hall of Fame, discorda fortemente e considera uma decisão tola para Reaves.

“Reaves, sim, ele. Sr. Ele. Ele deve conseguir um bom contrato. Se eu fosse ele, eu não sairia do Lakers” Garnett disse.

“Mesmo que ele vá receber algumas ofertas maiores. Ele vai conseguir um pouco de pão jogado nele.”

Barnes interveio mencionando que ouviu Reaves pretende explorar a agência livre com o objetivo de garantir um contrato mais lucrativo em outro lugar. Ele também sugeriu que Reaves está focado apenas no aspecto financeiro e não se compromete a ficar com o Lakers.

“Ah, ele é burro” Garnett respondeu. “Ele é burro, mano.”

A discussão entre Garnett e Barnes em seguida, mergulhou em exemplos como Lance Stephenson, Victor Oladipoe Shawn Marionque deixaram suas respectivas equipes em busca de contratos maiores, mas não alcançaram o mesmo nível de sucesso.

Garnett e Barnes argumentou que a situação e o sistema desempenharam um papel significativo em seu desempenho, e Reaves pode lutar para replicar seu sucesso em outro lugar.