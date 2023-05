Kevin Love chama Aaron Rodgers durante o confronto épico do Jogo 1

Tele New York Knickstinha mais do que apenas o calor de Miami para se preocupar durante a sua Jogo 1 confronto no domingo.

Aaron Rodgerso quarterback recém-adquirido para o Jatos de Nova Yorkesteve presente na Madison Square Gardene rapidamente se tornou alvo de Kevin Love do Miami Heaté conversa fiada.

Enquanto o Aquecer conquistou uma vitória por 108-101 sobre os Knicks, Amor supostamente se gabou de Rodgers sobre seu impressionante QBR na cidade de Nova York.

O avançado de 34 anos, que chegou ao Aquecer em fevereiro, após um contrato de compra com o cavaleirosreforçou sua fala com uma atuação impressionante em quadra. Amor marcou nove pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências, ajudando o Heat a garantir a vitória.

Rodgersque foi oficialmente negociado com o Jatos pelo embaladores semana passada, parecia estar aproveitando seu tempo no Garden. Ele até se juntou a seus novos companheiros de equipe para assistir ao guardas dominar o Demonios5-2, no jogo 6 da série de playoffs da primeira rodada da NHL antes de comparecer ao Knicks jogo. A multidão o cobriu de vivas e aplausos quando ele apareceu no Jumbotron.

O desafio do amor para Rodgers pode ter apenas adicionado combustível ao fogo para o novo Jatos quarterback, que está determinado a trazer um campeonato para a franquia de Nova York. Rodgers, que passou as primeiras 18 temporadas de sua carreira na Baía Verde, ganhou seu primeiro e único Super Bowl com os Packers em fevereiro de 2011. Os Jets apresentaram oficialmente Rodgers como seu novo zagueiro na quarta-feira, e ele deixou claro que quer fazer parte de um time vencedor.

O Knicks terá mais uma chance de enfrentar o Aquecer em Jogo 2 na noite de terça-feira no Madison Square Garden, e resta saber se Rodgers estará presente.