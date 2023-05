Khamzat Chimaev aborda a inatividade, visa Leon Edwards, Israel Adesanya, mais

Khamzat Chimaev quer que se saiba que não é culpa dele não ter lutado.

A ameaça invicta de duas divisões foi ao Twitter na terça-feira para abordar sua inatividade, ecoando a confusão dos fãs que estão se perguntando por que não houve uma espiada sobre Chimaev competir em 2023. De acordo com Chimaev, ele está pronto para lutar em qualquer um dos meio-médios ou médio, e ele afirma que o UFC simplesmente não ofereceu nada a ele.

Veja os tweets de Chimaev abaixo.

se eu quiser lutar 77 se eu quiser lutar 84 eu decido — Khamzat Chimaev (@KChimaev) 8 de maio de 2023

Não tenho problemas com lutas, se me dessem uma luta, eu teria lutado a muito tempo atrás, fiz tantos camps e nenhuma luta, o problema definitivamente não é comigo, me preparei em dubai e depois na tailândia, por que eu treino tanto se não tem luta, eu não entendo — Khamzat Chimaev (@KChimaev) 8 de maio de 2023

“Não tenho problemas com lutas”, escreveu Chimaev. “Se eles me dessem uma luta, eu já teria lutado há muito tempo. Fiz tantos camps de treinamento e nenhuma luta. O problema definitivamente não é comigo. Preparado em Dubai e depois na Tailândia, por que treino tanto se não tem luta? Eu não entendo.”

Chimaev competiu mais recentemente em setembro passado no UFC 279. O lutador de 29 anos estava originalmente escalado para liderar o evento contra Nate Diaz, mas um desastroso corte de peso que o levou a pesar 7,5 libras acima do limite dos meio-médios forçou uma reformulação do card. . Diaz permaneceu no evento principal, onde derrotou o novo oponente Tony Ferguson, enquanto Chimaev passou a derrotar Kevin Holland em um co-evento principal peso catch de 180 libras.

Ele lutou apenas três vezes nos últimos 19 meses, após uma sequência de estrelas em 2020, que o levou a derrotar três oponentes em três meses. A carreira de Chimaev foi retardada por complicações do COVID-19 que o forçaram a cancelar um par de cartões amarelos contra Leon Edwards (um terceiro cartão amarelo também foi estragado pelo teste de Edwards positivo para COVID-19).

Os tweets de Chimaev também incluíram uma lista de alvos, incluindo Edwards (agora o campeão dos meio-médios do UFC), o campeão dos médios do UFC Israel Adesanya, Kamaru Usman, Belal Muhammad, Colby Covington e Robert Whittaker.

Chimaev respondeu diretamente a um tweet de Edwards, que declarou que qualquer um no meio-médio “é um trabalho leve”.

você sabe quem é o rei — Khamzat Chimaev (@KChimaev) 8 de maio de 2023

“Você sabe quem é o rei”, escreveu Chimaev a Edwards.