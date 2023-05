Khamzat Chimaev afirma que o UFC lutou por ele em Abu Dhabi e critica Kamaru Usman: ‘Vou arrancar sua cabeça’

Khamzat Chimaev espera notícias sobre sua próxima luta em breve.

Com o UFC indo para Abu Dhabi neste outono para o próximo pay-per-view do UFC 294, parece que o popular Chimaev seria o principal candidato a fazer parte da escalação. Afinal, Chimaev emergiu como uma estrela quando lutou pela primeira vez pela promoção em um par de eventos “Fight Island” em 2020, quando a promoção foi forçada a mudar as operações para lá durante o pico da pandemia de COVID-19.

Chimaev está atualmente em treinamento em Abu Dhabi e acredita que o UFC tem planos de contratá-lo para o PPV de 21 de outubro, idealmente contra o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman.

“O UFC nos disse que temos uma luta em Abu Dhabi, então é isso que estou esperando”, disse Chimaev em seu canal no YouTube. “Já estou aqui em Dubai, morando aqui, fazendo camp, está tudo bem, então estou em forma há muito tempo. Eu estive no campo de treinamento da Tailândia, estive aqui no campo de treinamento, estive no treinamento da Suécia, então apenas esperando o adversário e o contrato, então vamos ver o que vai acontecer.

“Usman quer lutar. Farei sua última luta. Ele quer dinheiro, ele sabe onde está o dinheiro. Todo mundo conhece o dinheiro. Agora vou lutar com esse cara em Abu Dhabi e quebrar a cara dele, acabar com ele, então eles têm que me dar a chance pelo cinturão.”

Usman está na primeira sequência de derrotas de sua carreira, tendo perdido lutas consecutivas pelo título dos meio-médios para Leon Edwards. O campeão de longa data não fala sobre seus possíveis planos de carreira.

Chimaev não luta desde a derrota para Kevin Holland no UFC 279 em setembro passado e está ansioso para voltar ao octógono. Ele não espera ter escassez de opções de oponentes quando o UFC vier, pois ele se considera um grande atrativo.

“Sou o maior nome sem o cinturão, então quando você luta comigo é mais dinheiro, mais fãs”, disse Chimaev. “Quando eu luto, todo mundo está esperando pelas minhas lutas. Quando briguei com Gilbert [Burns]não éramos o evento principal, todos estavam esperando por nós.

“Até o Cristiano Ronaldo, um cara famoso, uma lenda do futebol, muitos caras estão me perguntando quando eu vou lutar, quando eu esmago alguém? Esse é o negócio da luta, todo mundo tem que lutar e ganhar dinheiro. Se você não vender ingressos, não ganha dinheiro.”

Se Chimaev quer ganhar sua primeira chance pelo cinturão do UFC, uma possibilidade nos meio-médios ou médios, já que venceu lutas nas duas categorias, ele vê em Usman uma opção lógica para aproximá-lo da oportunidade de campeonato que vem perseguindo nos últimos anos. anos.

“Quero dizer a Usman”, disse Chimaev. “Estou pronto, é só assinar o contrato. Vamos lutar. Vamos ganhar dinheiro. Você quer o dinheiro, você quer o dinheiro, lute, vamos. Vou arrancar sua cabeça. [Weight class] não importa, vamos, vamos lutar. As categorias de peso, se você se sentir melhor, não precisa falar sobre categoria de peso. Eu me sinto melhor, para mim não importa, eu cortei na noite da luta para [170] ou [185], todas as classes de peso. Eu sou o rei.”