Khamzat Chimaev detona Colby Covington, Paulo Costa; declara-se ‘rei’ de duas divisões

Khamzat Chimaev ainda não lutou em 2023, mas ainda se vê como o maior peixe do mar.

O campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards, deve defender seu título contra Colby Covington em um futuro próximo, o campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, ainda aguarda seu próximo adversário, e o rival de Chimaev, Paulo Costa, tem uma data anunciada com o recém-estreado Ikram Aliskerov – notícias que parecem deixaram Chimaev com um parceiro de dança óbvio.

Chimaev espera enfrentar o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman em Abu Dhabi no dia 21 de outubro, mas nada foi oficializado para o invicto “Borz”, e ele deixou escapar um pouco de sua frustração sobre seus colegas do UFC no YouTube.

“Não há mais brigas por dinheiro, sou só eu”, disse Chimaev. “Porque Leon Edwards não te dá tanto dinheiro. Se você brigar comigo, todo mundo sabe que é a luta pelo dinheiro.

“Leon tem o título, então ele disse que quer lutar, mas não sei o que o UFC quer fazer. Eles dão a Colby essa chance. Quando ele venceu sua última luta? Eu não me lembro. Contra quem ele venceu? Ninguém. Ele não é ninguém, não ganha de ninguém. Usman quebrou o queixo duas vezes. Ele o derrubou, aquele cara. Ele é um merda. Eles dão essa chance para ele talvez porque ele é dos EUA, eles querem o cinturão para ele. Eu sou da Suécia, moro em Dubai, então talvez eles não queiram me dar esse cinturão. É a única coisa que vejo, não sei o que mais. Talvez eles tenham bons planos para mim, não sei. Eu confio nos caras, então vamos ver.”

O anúncio de Costa x Aliskerov deve ser particularmente confuso para Chimaev, visto que um possível confronto entre Chimaev e Costa tem sido frequentemente discutido pelos fãs, pela mídia e pelos próprios lutadores. Chimaev quer a luta por motivos pessoais, não porque tenha respeito pelas conquistas de Costa.

“Paulo falou muita merda sobre mim”, disse Chimaev. “Eu quero esmagar ele, quero matar esse cara, fazer um monte de coisas. Ele vai brigar com outro cara [Aliskerov], Lutei com ele muito tempo antes, três ou quatro anos antes do UFC, venci aquele cara. Então eu acho que o cara vai bater nele também. Paulo não é bom. Ele é m****. Ele só fala demais. Ele não venceu ninguém. Uma luta acirrada contra Romero, único lutador que ele venceu [that I know]. Outras pessoas eu não conheço, ninguém conhece esses caras, não sei quem ele venceu.

“Todos esses caras, eles lutam contra ninguém. Eles não são ninguém, então para mim é só ir e assumir. Estou aqui. Todo mundo está falando, ‘Eu luto, eu luto.’ Ninguém luta, o que você está fazendo aqui? É apenas um jogo de luta. Deixe-me lutar, acabar com alguém, ganhar meu dinheiro.”

Chimaev está invicto em 12 lutas profissionais, mais recentemente marcando uma rápida finalização de Kevin Holland no UFC 279 em setembro passado. Essa luta foi disputada em 180 libras depois que Chimaev perdeu o peso por 7,5 libras para o que deveria ser um confronto dos meio-médios do evento principal com Nate Diaz. As três primeiras lutas foram embaralhadas para manter todos no card, com Chimaev lutando contra a Holanda e Diaz permanecendo na liderança, onde derrotou Tony Ferguson.

Antes desse acidente, Chimaev havia se estabelecido como uma ameaça ao título nas divisões meio-médio e médio, com todas menos uma (uma vitória por decisão unânime sobre Gilbert Burns) de suas vitórias na carreira terminando dentro da distância. Apesar da inatividade recente, Chimaev ainda vê o ouro do UFC garantido.

“Quero lutar pelo título, então para mim não importa qual categoria de peso”, disse Chimaev. “Eu posso ir [170]mas não quero ganhar peso para ninguém [170], por que eu vou fazer isso? Eu sou o número 3 – na verdade, esse número para mim não é nada. Eu sinto que sou o rei desta categoria de peso e sou o rei da [185] também. Então me dê uma chance pelo título. Estou pronto para ambos. Estou pronto para Usman, estou pronto Leon, estou pronto para Israel [Adesanya]. Não importa. Estou pronto para todos. Basta perguntar a Dana [White] quando eu digo não. Nunca. Eu quero lutar. Eu sou o melhor, e quando você se sente o melhor, tem que lutar com o melhor, todo mundo.

“Para Israel, não há ninguém lá. Só eu. Então, dinheiro, se você fala sobre dinheiro, se você perguntar aos fãs, eles querem ver a mim e a Israel. Eu sou um adversário ruim para ele. Todo mundo sabe que ele vai perder o título, por isso salvaram aquele cara. Eles o construíram, não querem perdê-lo tão rápido. Eu termino aquele cara sem um soco, aquele cara. Por isso estão com medo. Então a história está morta, eles não querem matar aquele cara. Talvez o cara ganhe dinheiro para eles. Mas ainda ganho dinheiro também, então não sei o que está acontecendo. Com quem ele vai lutar? Não há ninguém. Ele ganha de novo, todos os atacantes, e agora eu sou um lutador, um matador. Eu espremo as cabeças dos meus oponentes.”