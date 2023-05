Khloe Kardashian diz que não deve ser confundida com a irmã Kourtney

Khloé Kardashian diz que vive sendo confundida com a irmã Kourtney … então ela está montando um pequeno projeto para esclarecer as coisas.

A irmã mais nova de Kardashian criou uma apresentação de slides na segunda-feira em sua história no Instagram, destacando todas as maneiras pelas quais ela e sua irmã mais velha Kourtney são semelhantes e diferentes.

Khloe brinca que as pessoas confundem ela e Kourtney há anos … incluindo o Elvis Presley imitador que oficializou Kourtney e Travis Barker‘s casamento em las vegase, mais recentemente, o pessoal esperando do lado de fora do Ritz-Carlton em Manhattan.



BACKGRID

Parece que Khloe está se referindo principalmente à cena que aconteceu na segunda-feira em Nova York … onde uma multidão estava esperando por ela e Kim Kardashian para sair de seu SUV e entrar no Ritz … com alguém gritando “Kourtney”, enquanto Khloe passava.

Khloe diz brincando … “Eu entendo totalmente como parecemos gêmeos idênticos, então isso pode ser um desafio para alguns, mas espero que esta apresentação ajude.”

Uma das maiores diferenças, diz Khloe, é a cor do cabelo… ela diz que 99% do tempo Kourtney é morena e 99% do tempo ela é loira. Khloe também aponta que ela tem cerca de 5’10, enquanto Kourtney é muito mais baixa, com 5 pés, chamando a disparidade de altura de uma “revelação inoperante”.

Claro, Khloe diz que também há semelhanças, e é por isso que ela acha que as pessoas as confundem. Ela diz: “Kourtney é fabulosa, linda, histérica, então entendo como as pessoas nos confundem”. Khloe também diz que Kourtney é “gostosa pra caralho” e essa é outra razão pela qual ela acha que as pessoas “continuam nos misturando”.

Khloe diz que as confusões acontecem “diariamente, várias vezes ao dia” … e ela diz que isso é ser conservador.



