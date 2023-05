Khloe Kardashian e Tristan Thompson não voltaram juntos, ainda apenas co-paternidade

Fontes próximas aos dois nos dizem que eles ainda estão operando como estão há meses – como co-pais – mas Tristan mora perto da casa de Khloe, então eles estão passando muito tempo juntos. Lembre-se, eles agora têm duas crianças e nos disseram que é importante para Khloe que as crianças passem o máximo de tempo possível com Tristan.

Outra pista de que as coisas estão bem entre Khloe e Tristan – ela foi flagrada dirigindo em um de seus veículos no início desta semana – então eles também estão compartilhando as chaves. Nossas fontes dizem que os dois estão em um ótimo lugar como amigos.