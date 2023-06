Kim Cattrall retorna como Samantha Jones em ‘And Just Like That’

E assim mesmo, Kim Cattrall está reprisando seu papel como Samantha Jones para a sequência de “Sex and the City” … TMZ confirmou.

A atriz está programada para fazer uma aparição como sua personagem famosa na próxima série de “And Just Like That…” … mas Kim será limitada a apenas uma breve aparição como Sam, o publicitário.

Kim filmou uma cena para a próxima série, retornando à franquia após uma briga feia com seu ex-colega de elenco, Sara Jéssica Parker.

Depois que os relatos do retorno chocante de Kim foram divulgados na quarta-feira, a conta oficial do Twitter para o programa foi noticiada … twittando: “Segredo revelado !!”

Kim não apareceu como Samantha na primeira temporada de “And Just Like That…” … carne com Sarah.

A última vez que Kim interpretou Samantha foi no filme de 2010, “Sex and the City 2”.

Enquanto “And Just Like That …” está voltando em junho, os relatórios dizem que a participação especial de Kim não vem até agosto, então parece que é bem tarde na temporada.