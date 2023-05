Kim e Kanye continuam a ser co-pais no jogo de futebol de Son Saint

Kanye West dar Kim Kardashian continuam a ser o exemplo moderno de co-parentalidade aos olhos do público – já que os dois estavam mais uma vez na mesma vizinhança para seus filhos.

Os ex se reuniram no domingo para assistir o filho Stjogo de futebol, que aconteceu em Tarzana. Nestas fotos, obtidas pelo TMZ, você pode ver Kim sentada em uma cadeira com Saint sentado em seu colo e torcendo forte. Ye está parado atrás deles… totalmente atento.