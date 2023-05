Kim Kardashian assiste a jogos consecutivos do Lakers, mas não está namorando um jogador

Adepois Kim Kardashian foi flagrado na quadra em um par de recentes Los Angeles Lakers jogos do playoff, muitos especularam sobre suas motivações para comparecer.

No entanto, fontes próximas Kim forneceram algumas respostas e insistiram que ela estava lá simplesmente como fã.

Kim Kardashian revela rosto nu enquanto explica rotina de beleza ‘secreta’

TMZ informou que Kim não está namorando ninguém de nenhum dos times do Lakers vs Golden State Warriors série, e está lá simplesmente para apoiar o time de sua cidade natal.

Além disso, os assentos pertencem a Kimagente de, Ari Emmanuelque é marido de Kimamigo de Sarah Staudingerpara que as duas mulheres tenham acesso fácil a dois dos melhores assentos da casa.

Enquanto Tristan Thompson – o ex de Khloé Kardashian – agora está no Lakers‘ lista, fontes dizem que Kim teria comparecido aos jogos independentemente de estar ou não no time.

Kim Kardashian, a fã de esportes

Kim tornou-se uma entusiasta de esportes nos últimos dois anos, muitas vezes levando seus filhos a eventos esportivos em Los Angeles e ao redor do mundo.

Ela tornou-se um regular em LA Rams jogos com seu filho Santoaté levando ele e alguns amigos para partidas de futebol.

Ela também frequentou Lakers‘ jogos de playoff, trazendo Santo junto com ela.

Kimpresença de Lakers jogos podem até ser um amuleto de boa sorte, já que o Lakers ganhou os dois jogos que ela assistiu no guerreiros série, especificamente Jogo 3 e Jogo 4.

Isso levou alguns a sugerir que o “Maldição Kardashian” – a crença de que o Kardashian família traz azar para as equipes esportivas que torcem – pode não se aplicar neste caso.