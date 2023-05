Kim Kardashian critica Kanye West por rumores de namoro com Drake e conversa sobre fita de sexo

KK disparou sobre Ye durante a estréia da 3ª temporada de “The Kardashians”, montando andaimes Kris Jenner como ela está “exausta” com o comportamento de seu ex-marido … dizendo que ele espalhou o boato de que ela estava tendo um caso extraconjugal com Drake – com quem Kanye teve problemas.

Kim continua dizendo que suas narrativas “insanas” são uma ocorrência comum, mas acredita que todas as coisas que ele está vomitando vão atrapalhar seus filhos mais do que sua fita jamais poderia. Ela até diz que Ye quer aprovar o que ela diz sobre ele no programa … o que, obviamente, não foi do jeito dele.