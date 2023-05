Kim Kardashian e North West Hit Met Gala, a estreia de North no evento

Kim Kardashian tem uma pessoa muito especial ao seu lado no Met Gala deste ano… sua filha noroeste que faz sua estreia no evento.

Acabamos de receber um vídeo de Kim e North saindo do Ritz-Carlton Hotel na cidade de Nova York, onde uma tonelada de fãs gritando estava acampada do lado de fora esperando que suas estrelas favoritas saíssem a caminho do evento.