Kim Kardashian esbarra no ex Pete Davidson no Met Gala 2023

Kim Kardashian poderia ter tido um momento estranho quando ela esbarrou em seu ex Pete Davidson no Met Gala 2023 … mas os ex-pombinhos parecem estar em um bom espaço.

Kim e Pete foram fotografados passeando com a cantora Usher no evento repleto de celebridades, que começou na segunda-feira no Metropolitan Museum of Art em Nova York.

Uma foto mostrava Kim conversando com Pete, cujos olhos estavam totalmente paralisados ​​na estrela da realidade. Em outra foto, Kim compartilhou um momento leve com Usher e Pete, que abriram um largo sorriso. Claramente, havia boas vibrações.

Todos os três estavam vestidos com esmero, mas Kim era o epítome do glamour. Na verdade, ela parecia uma estrela em seu vestido Schiaparelli com espartilho e colares de pérolas enrolados no pescoço.

Mas, mais tarde, ela foi flagrada com um rasgo no vestido ao retornar ao hotel após as festividades.

Enquanto isso, o pequeno encontro de Kim com Pete foi uma espécie de volta para casa. Os dois fizeram barulho no Met Gala do ano passado, quando foram fotografados se beijando nos degraus do museu enquanto ainda estavam em um relacionamento.

Como você deve se lembrar, Kim começou a namorar Pete depois que eles se deram bem no set de “Saturday Night Live” em outubro de 2021. Na época, Pete era um comediante do programa e Kim apresentava um dos episódios.

Mas o romance deles acabou depois de 9 meses devido principalmente às agendas de trabalho lotadas, o que tornava difícil para eles se verem.