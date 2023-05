Kim Kardashian fala sobre a vida depois de Kanye West: “Estou em um bom lugar”

EUum episódio recente do De propósito com Jay Shetty podcast, Kim Kardashian caiu na real sobre seu estado de espírito atual e seu relacionamento com Kanye West. A fundadora do SKIMS não se conteve, compartilhando que ela está em um “lugar muito bom” e cercada por pessoas que são “realmente sólidas” em sua vida.

Refletindo sobre suas experiências, Kardashian expressou: “Algo que aprendi é que você não pode ajudar as pessoas que não querem a ajuda. Você não pode forçar suas crenças e projetar isso em alguém que pensa algo totalmente diferente.” Embora ela não tenha mencionado West pelo nome, ela tocou em pontos de vista conflitantes que encontrou no passado.

Reconhecendo a importância de diferentes perspectivas, Kardashian enfatizou: “Tudo bem ter essas visões diferentes. É por isso que o mundo gira. Mas se você não se alinhar nos mesmos valores, moral e coisas em seu núcleo, então não há problema em perceber que esta vida é tão curta, e você deve ir e encontrar as pessoas que se alinham com o que você realmente acredita”, de acordo com People.com

Como mãe, Kardashian também compartilhou as lições que pretende ensinar aos filhos sobre amizades e relacionamentos. “Você não pode realmente forçar as coisas sobre outras pessoas. Você não pode esperar que elas estejam onde você está, no seu nível”, disse ela. Reconhecendo que as diferenças às vezes podem coexistir harmoniosamente, ela reconheceu que há casos em que não podem.

O relacionamento não foi um fracasso

Afastando a noção de que um relacionamento fracassado é igual a fracasso, Kardashian ofereceu sua perspectiva: “Às vezes sinto que as pessoas pensam que se um relacionamento não der certo, é um fracasso, mas eu realmente não vejo isso dessa forma. 15 anos juntos, 10 anos. Isso não é um fracasso. Isso é tão lindo.”

Kardashian e WestA jornada do casal começou em 2012, levando ao casamento em 2014. Eles pediram o divórcio em 2021, após receberem quatro filhos no mundo. O divórcio foi finalizado em novembro, com acordos firmados sobre guarda dos filhos e bens, conforme consta nos documentos do divórcio obtidos por Pessoas.

Através de sua abertura e crescimento, Kim Kardashian nos lembra que encontrar nossa própria paz e nos cercar de pessoas com ideias semelhantes são elementos essenciais da felicidade pessoal.