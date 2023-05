Kim Kardashian não está namorando jogador do Lakers, apesar das vagas nos playoffs

Kim Kardashian tornou-se um elemento fixo, e talvez até um amuleto de boa sorte, nos últimos jogos do playoff do Los Angeles Lakers – e embora haja muita especulação sobre sua motivação para ir – temos algumas respostas.

Se você sintonizar os jogos 3 e 4 do Lakers vs. Warriors esta semana, você provavelmente viu as câmeras panorâmicas para Kim sentada na quadra com sua amiga Sarah Staudinger. Claro, a mídia social estava movimentada, imaginando se Kim estava lá para apoiar um possível interesse amoroso.

Nossas fontes de Kim dizem que ela “absolutamente não” está namorando ninguém de nenhum dos times, ela está simplesmente lá para ficar com sua amiga e apoiar sua cidade natal, Lakers.

Além do mais, fomos informados de que os assentos na quadra pertencem ao agente de Kim, Ari Emanuelque também é marido de Sarah … então as duas mulheres têm acesso fácil a dois dos melhores lugares da casa para assistir ao jogo.

Claro, Tristan Thompson está agora na lista do Lakers, então é bom para Kim poder apoiá-lo – ela é até postou algumas fotos de TT no jogo – mas nossas fontes dizem que ela iria assistir, independentemente de ele estar no time ou não.

Kim tornou-se uma entusiasta do esporte nos últimos dois anos, levando seus filhos a eventos em Los Angeles e ao redor do mundo. Ela se tornou regular nos jogos do LA Rams com seu filho St, até mesmo levando ele e alguns amigos para partidas de futebol. Somos informados de que ela também trouxe Saint para um dos jogos do playoff do Lakers.

Claro, Kim sempre à margem quando seus filhos estão praticando esportes também… mais recentemente em um jogo de futebol no fim de semana, que Kanye compareceu também.