Kim Kardashian vai a reunião segurando o roteiro de ‘AHS’

Confira essas fotos que foram tiradas na sexta-feira, que mostram KK indo para uma reunião em Beverly Hills … com algo digno de nota no braço. Esse seria o roteiro da nova temporada de ‘American Horror Story’, na qual Kim foi escalada como personagem principal.

Em uma foto ampliada, você pode ver que foi marcada como cópia de Kim – e você pode até entender um pouco do título deste episódio. Para nós, parece ler … “Quando o quarto fala”, e tem o nome do escritor principal em destaque ( Halley Feiffer ), assim como o diretor.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Conforme informamos … Kim foi anunciado como sendo apegado para ‘AHS’ no mês passado, e ela estará atuando ao lado Emma Roberts … entre outros membros do elenco. Seu papel exato ainda não foi declarado – mas há uma dica baseada no material de origem, um romance que está por vir.