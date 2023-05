Kim Zolciak conclui o curso de boa paternidade no despertar da guerra do divórcio com Kroy Biermann

Kim Zolciak fez um bom curso de pais no meio de seu desagradável divórcio – meio irônico, dada a conversa fiada entre ela e Kroy Biermann isso deve estar afetando negativamente seus 4 filhos menores.

O objetivo do curso é amenizar o golpe do divórcio pelo bem dos filhos. A coisa é … esse divórcio foi como uma guerra nuclear, com Kim acusando Kroy de ser um maconheiro, exigindo que ele fizesse um teste de drogas e se submetesse a uma triagem de drogas de folículo piloso de 5 painéis e exigindo que ele não cortasse ou removesse nenhum cabelo até a triagem está completo.