Kim Zolciak e Kroy Biermann não tiveram casamento aberto, sem traição, apesar dos rumores

Aqui está o acordo – o boato está enlouquecendo desde que Kim pediu o divórcio da ex-estrela da NFL no início desta semana … com fumaça online sobre possíveis casos.

No entanto, fontes com conhecimento direto dizem que é tudo besteira … dizendo que não havia traição nem flexibilidade na vida sexual do casal agora separado.

Muitos fãs de ‘RHOA’ também se perguntam se Kim fará seu retorno ao show, ou mesmo se ela fará parte do próximo elenco do spin-off “The Real Housewives Ultimate Girls Trip” em meio a sua desagradável divórcio – mas fontes dizem que ela não tem interesse no jogo de reality shows no momento e, em vez disso, está focada em seus filhos.