Kim Zolciak exige que Kroy Biermann faça testes de drogas em disputa desagradável de divórcio

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, Zolciak diz que tem sérias preocupações com a segurança e o bem-estar de seus 4 filhos menores enquanto está sob os cuidados de Kroy… e ela aponta para o fato de ele fumar maconha como a fonte de seu medo.

TMZ divulgou a história … tanto Kim quanto Kroy entraram com processos separadamente petições de divórcio semana passada. Ambos estão pedindo a custódia física exclusiva de seus filhos … e Kroy também está pedindo a custódia legal exclusiva.

Também fomos os primeiros a relatar a separação do casal problemas financeiros , devendo mais de US $ 1 milhão ao IRS. Em seus documentos de divórcio, Kroy pede a Kim que retenha todos os documentos financeiros – incluindo relatórios de despesas, bem como registros de renda e impostos.

Kim afirma que ela e Kroy ainda estão vivendo sob o mesmo teto com seus filhos, a mesma casa que foi executada no início deste ano … mas você deve imaginar que as tensões estão aumentando entre os dois.