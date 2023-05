Kim Zolciak vendendo suas perucas para ganhar dinheiro no meio do divórcio de Kroy Biermann

Kim Zolciak dar Kroy Biermann A guerra do divórcio de Annie parece ter sido desencadeada por problemas financeiros, e a última reviravolta – a venda de suas perucas – parece ressaltar o que está por trás de tudo.

Kim colocou alguns de seus itens pessoais, incluindo aquelas perucas loiras, à venda em seu site online, The Biermann’s Closet. As perucas são caras … até $ 2.750. São 7 ao todo, que custam a partir de US$ 1.500.