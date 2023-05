Kinross Brasil Oferece Oportunidades de Emprego no Sudeste.

A Kinross Brasil, empresa que atua nas atividades de pesquisa e desenvolvimento mineral, mineração, beneficiamento e comercialização de ouro, está buscando novos profissionais para compor seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Analista SR Comunidade – Paracatu – MG – Efetivo;

Assistente Administrativo PCD – Serviços Compartilhados – Paracatu – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Paracatu -MG – Banco de talentos;

Estagiário (a) Controladoria – Paracatu – MG – Estágio;

Estagiário (a) – Utilidades – Paracatu – MG – Estágio;

Programa de Aprendizagem – Manutenção em Máquinas Industriais – Paracatu – MG – Aprendiz;

Técnico (a) Instrumentação III – Paracatu – MG – Efetivo.

Mais sobre a Kinross

Sobre a Kinross, é válido ressaltar que trata-se de uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, responsável por 22% da produção nacional. Com operação na mina Morro do Ouro, em Paracatu, noroeste de Minas Gerais, e escritório em Belo Horizonte, a empresa integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com presença na América do Sul (Brasil e Chile), América do Norte (Estados Unidos e Canadá), África (Gana e Mauritânia) e Eurásia (Rússia).

Além disso, é a principal geradora de impostos e responsável pelo fomento a outros negócios. A Kinross investe em iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do território e é certificada por normas nacionais e internacionais ligadas à saúde, segurança, gestão ambiental e responsabilidade social.

Por fim, a Kinross direciona esforços a projetos de exploração mineral, voltados para a busca de novos depósitos que assegurem a futura implantação de empreendimentos de lavra e produção de ouro. A empresa possui projetos de exploração mineral na região Sudeste do Brasil.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura na empresa acontece de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos do Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!