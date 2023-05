Klay Thompson planeja homenagear Kobe Bryant e Gianna com atuação no Lakers

Golden State Warriors guarda Klay Thompson teve um desempenho incrível no jogo 2 contra o Los Angeles Lakers na quinta-feira para empatar as semifinais da Conferência Oeste. Ele vai para os jogos três e quatro fora de casa com o grande e falecido Kobe Bryant em sua mente.

Thompson, 33, disse durante sua coletiva de imprensa pós-jogo que Bryant é a razão de ele ser um jogador profissional de basquete, prometendo homenagear a lenda do Lakers e sua filha. Gianna na Crypto.com Arena.

“Sou um grande Kobe [Bryant] fã, obviamente”, disse Thompson. “Ele foi minha maior inspiração. Eu só vou jogar o meu melhor para homenageie ele e a Gigi porque sem o jogo dele e todos esses anos vendo sua tenacidade na quadra, eu não seria o atleta que sou hoje.”

Thompson cresceu em Los Angeles e assistia a muitos jogos no que era então chamado centro de grampos.

Na verdade, da última vez que Warriors e Lakers se enfrentaram na pós-temporada, o pai de Thompson jogou pelo Purple & Gold.