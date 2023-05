Klopp, do Liverpool, corre o risco de ser banido por briga com o árbitro da partida

euO técnico do iverpool, Jürgen Klopp, corre o risco de ser banido da linha lateral para os próximos jogos importantes do time devido a uma briga com um árbitro que foi fortemente defendido na segunda-feira pelo grupo de árbitros da Premier League.

Depois que o Liverpool marcou um gol da vitória nos acréscimos para um 4-3 vitória do Tottenham no domingo – tendo perdido a vantagem de 3 a 0 – Klopp correu direto para o quarto árbitro na linha lateral para comemorar na frente dele. Klopp, que parecia ter distendido o tendão da coxa no processo, recebeu um cartão amarelo do árbitro Paul Tierney.

Klopp reconheceu que merecia o cartão amarelo por sua comemoração, mas depois acusou Tierney de dizer algo que “não estava bem” e sugeriu que o árbitro tinha algum tipo de agenda contra seu clube. O técnico alemão também criticou Tierney após o empate de 2 x 2 na última temporada contra o Tottenham por não ter expulsado o atacante Harry Kane no jogo.

“Temos nossa história com o Sr. Tierney. Realmente não sei o que esse homem tem conosco. Realmente não sei. Ele sempre dirá que não há nada e não é verdade. Não pode ser”, disse Klopp à Sky. Esportes após o final selvagem em Anfield. “Eu realmente não tenho certeza se sou eu, porque como ele olha para mim, eu não entendo. Minha comemoração para o quarto árbitro, eu não disse nenhum palavrão, nada, mas foi desnecessário. Eu tenho punido por isso imediatamente, distendei meu tendão ou um adutor ou qualquer outra coisa. Tudo bem, isso é justo. Mas o que ele me disse quando me deu o cartão amarelo… não está certo.

No entanto, o Professional Game Match Officials Limited – que supervisiona os árbitros da Premier League – defendeu Tierney depois de revisar o áudio de sua conversa com Klopp.

“Os árbitros da Premier League são registrados em todos os jogos por meio de um sistema de comunicação”, disse o PGMOL em um comunicado na segunda-feira”, acrescentando que Tierney “agiu de maneira profissional, inclusive ao emitir a advertência ao técnico do Liverpool, portanto, refutamos veementemente qualquer sugestão de que as ações de Tierney foram impróprias.”

Klopp, que também criticou Tierney por conceder ao Tottenham uma cobrança de falta que levou ao empate, pode enfrentar mais ações disciplinares antes dos cinco jogos restantes do Liverpool. O quinto colocado Liverpool ainda tem uma chance remota de se classificar para a Liga dos Campeões, mas precisaria fechar uma diferença de sete pontos para o quarto colocado Manchester United, que jogou um jogo a menos.

Klopp cumpriu uma suspensão de um jogo e foi advertido sobre sua conduta quando a Federação Inglesa de Futebol venceu um processo de apelação sobre as críticas do alemão a um árbitro assistente durante uma vitória em casa sobre o Manchester City em outubro.

O Liverpool se classificou para a Liga dos Campeões em cada uma das seis temporadas anteriores de Klopp no ​​clube, conquistando o título europeu em 2019 contra o Tottenham e perdendo duas outras finais para o Real Madrid.

Jogar na segunda divisão da Liga Europa na próxima temporada provavelmente custaria ao Liverpool cerca de 50 milhões de euros (US$ 55 milhões) em prêmios perdidos da Uefa.

Em seguida, o Liverpool recebe o Fulham na quarta-feira e também recebe o Brentford em Anfield no sábado.