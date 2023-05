Komfort House ESTÁ RECRUTANDO! Envie seu currículo agora!

A Komfort House, empresa inovadora, especialista em sofás e poltronas, está oferecendo algumas vagas de emprego pelo estado de São Paulo. Assim, antes de falar mais sobre a única empresa com 75 modelos diferentes, com variações de tecidos, cores e tamanhos, conheça a lista de vagas disponíveis abaixo:

Oficial de Manutenção – Itapecerica da Serra – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – Mogi das Cruzes – SP – Limpeza;

Auxiliar de SAC – Chácara Santo Antônio (Zona Sul) – São Paulo – SP – SAC;

Controlador de Acesso – Itapecerica da Serra – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Monitor de Qualidade – Chácara Santo Antônio (Zona Sul) – São Paulo – SP;

Técnico de Refrigeração – Itapecerica da Serra – SP – Instalações em Geral;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Compras – Chácara Santo Antônio (Zona Sul) – São Paulo – SP – Compras;

Analista de Marketing – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP – Marketing;

Meio Oficial Tapeceiro – Itapecerica da Serra – SP – Montagem de Móveis.

Mais sobre a Komfort House

Sobre a empresa, vale frisar que a Komfort House oferece uma série de opções em seus produtos, aliando sempre a alta qualidade, bom gosto e atendimento personalizado ao melhor preço do mercado. Todas essas características fazem parte do DNA da companhia.

Além disso, a marca visa ser a mais diferenciada e inovadora empresa do segmento, transmitindo o máximo de credibilidade e confiança, através de seus produtos com o mais alto padrão de qualidade, conforto e design. Prezando sempre por um atendimento especializado e personalizado. Desta forma, a missão é se tornar a melhor empresa do ramo.

Como se candidatar

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. É só visualizar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!