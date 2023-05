Kopenhagen oferece Oportunidades de Emprego em Diversas Cidades do Brasil

A renomada empresa de chocolates e doces finos, Kopenhagen, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com uma história de mais de 90 anos no mercado, a Kopenhagen é conhecida por oferecer produtos de alta qualidade e um ambiente de trabalho estimulante para seus colaboradores. Além disso, a empresa oferece uma ampla gama de benefícios para atrair e reter talentos em sua equipe.

Kopenhagen abre vagas de emprego pelo país

A companhia se destaca por sua política de benefícios abrangente, que visa valorizar seus colaboradores e proporcionar um ambiente de trabalho saudável e gratificante. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Participação nos lucros;







Descontos em produtos Kopenhagen;







Programa de incentivo à educação;







Programa de desenvolvimento de carreira;







Flexibilidade de horário;







Ambiente de trabalho colaborativo;







Treinamentos e capacitações constantes.

A Kopenhagen está divulgando vagas de emprego disponíveis atualmente. Confira algumas delas:

Vendedor(a) – São Paulo/SP;







Auxiliar de Produção – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente Administrativo – Belo Horizonte/MG;







Supervisor(a) de Vendas – Porto Alegre/RS;







Estagiário(a) de Marketing – Curitiba/PR;







Operador(a) de Caixa – Salvador/BA;







Confeiteiro(a) – Fortaleza/CE;







Assistente de Recursos Humanos – Brasília/DF;







Analista Financeiro – Recife/PE;







Promotor(a) de Vendas – Manaus/AM;







Gerente de Loja – Goiânia/GO;







Supervisor(a) de Qualidade – Campinas/SP;







Analista de Logística – Florianópolis/SC;







Técnico(a) em Segurança do Trabalho – Vitória/ES.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Sobre a empresa

Fundada em 1928, a Kopenhagen é uma das marcas mais tradicionais e prestigiadas do segmento de chocolates e doces finos no Brasil. Com um portfólio diversificado e produtos de alta qualidade, a empresa conquistou a preferência dos consumidores ao longo dos anos. Além de suas lojas espalhadas pelo país, a companhia também conta com uma loja virtual, oferecendo aos clientes a comodidade de adquirir seus produtos de forma online.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas na Kopenhagen podem acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro gratuitamente. No site, é possível encontrar todas as informações sobre as vagas disponíveis, requisitos necessários e benefícios oferecidos pela empresa. Após a inscrição, os candidatos serão avaliados e, caso selecionados, passarão por entrevistas e etapas do processo seletivo.



