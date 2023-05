Kopenhagen oferece Oportunidades de Emprego em Escala Nacional

A renomada empresa Kopenhagen, reconhecida por sua excelência na produção de chocolates finos, abriu novas vagas de emprego do Brasil. Com uma tradição de mais de 90 anos no mercado, a companhia é conhecida por sua qualidade premium e pela paixão em oferecer experiências gastronômicas únicas aos seus clientes.

Kopenhagen anuncia a contratação de novos colaboradores no Brasil

As oportunidades de emprego abrangem diversos setores, desde a produção até as áreas administrativas e de vendas. A empresa valoriza a criatividade, a dedicação e o comprometimento de seus colaboradores, proporcionando um ambiente de trabalho estimulante e repleto de desafios.

Os interessados em fazer parte da equipe Kopenhagen têm a chance de contribuir com uma marca icônica e de renome, que se destaca pela busca constante da inovação e pela preocupação em encantar seus consumidores. Além disso, a empresa oferece benefícios atrativos e oportunidades de crescimento profissional dentro da organização.

Nesta data, novas posições podem ser preenchidas por pessoas que se identificam com sua filosofia. Confira, a seguir.

Analista de Planejamento Comercial – São Paulo;







Assistente de Logística Pleno – Extrema;







Consultor Comercial para Expansão de Franquia – São Paulo;







Vendedores – toda as unidades;







Supervisores de Produção – São Paulo;







Supervisor de Manutenção – Extrema.

Como se candidatar

Para fazer parte da renomada empresa Kopenhagen, os candidatos devem acessar o link 123empregos e preencher sua ficha de cadastro. É importante destacar que a companhia valoriza a diversidade e a inclusão em seu processo de contratação. Portanto, demonstre em sua candidatura como suas habilidades e experiências se alinham aos valores e às necessidades da empresa.

