Kron Gracie explica quase quatro anos de hiato no UFC e defende lutas de um round para ‘mudar o esporte para melhor’

Muita coisa mudou na vida de Kron Gracie nos últimos 1.300 dias – sim, essa é a duração de sua última luta no UFC, uma derrota para Cub Swanson em outubro de 2019.

Ele está pronto para finalmente enfrentar a música novamente.

Um homem de poucas palavras, e não grande em entrevistas ou mídias sociais, um atributo raro na esfera do MMA de hoje – especialmente para alguém que era conhecido pelo mundo dos esportes de combate assim que nasceu – volta ao octógono no sábado para lutar contra Charles Jourdain no UFC 288 em Nova Jersey.

Gracie, filho de Rickson Gracie, disse no episódio desta semana do Trocação Franca podcast ele nunca pretendeu se afastar por três anos e meio, mas a pandemia do COVID-19 fechou o país e se mudar da Califórnia para Montana exigiu tempo, abrindo sua própria academia e aprendendo a “viver nas montanhas” ao lado de seu Cane Corso.

“Não é algo que eu escolhi, dar uma pausa sem lutar, mas a vida acontece”, disse Gracie. “Quando você está lutando e competindo desde os 9 anos, isso é algo que eu tive que fazer para chegar a esse ponto. Desta vez tive que aprender a viver nas montanhas. E eu tenho um cachorro agora. Demorei um pouco para aprender a viver na serra, no frio. É muito diferente e leva tempo. A academia tinha que funcionar e as pessoas ao meu redor precisavam estar em posição de me ajudar. Fiz o que tinha que fazer e agora estou pronto para lutar.”

Celebridades e influenciadores tendem a postar cerca de 10 vezes por semana no Instagram para cliques, dinheiro e atenção. Gracie compartilhou cerca de 100 fotos nos últimos 1.300 dias, a maioria sem legenda. Também não houve entrevistas durante esse período. Na verdade, Gracie só conversou com Trocação Franca porque fazia parte da programação obrigatória da semana de luta planejada pelo UFC.

Gracie não odiar fazendo mídia per se, mas sente que é inútil neste momento.

“Não tenho muito a dizer”, disse Gracie. “Desde criança todo mundo quer saber da minha vida. A cada competição que participo, as pessoas se interessam pelo que estou fazendo, então sinto que já fiz muito pelo esporte, falando sobre o que estou fazendo, falando sobre o que estou pensando. Chega uma hora que não tenho nada de novo pra falar, sabe? Minha vida sempre foi assim, competindo nos treinos.

“Quantas vezes tenho que falar sobre minha formação e o que estou fazendo? É a mesma coisa, sabe? Nada mudou. Meu estilo de luta é o mesmo e meu treinamento teve alguns ajustes, mas é a mesma coisa. Luto competitivamente desde criança. Todo mundo já me perguntou como é ser filho do Rickson, todo mundo já me perguntou como é ser da família Gracie. Eu já respondi isso muitas vezes antes, então não vejo o que eu deixei para dizer que faria muita diferença. É hora de lutar e é isso que importa. As pessoas querem me ver lutar, então estou guardando minha energia para lutar.”

O lutador de 34 anos, medalhista de ouro do ADCC e várias vezes campeão de jiu-jitsu, disse que o adversário do UFC 288, “Air” Jourdain, era “meio que o melhor lutador que o UFC estava me oferecendo” para um início de um trecho mais ativo na organização.

“Não queria esperar muito, queria lutar logo e voltar a lutar”, disse Gracie. “Independentemente do tempo afastado e do que planejo nos próximos anos de luta, tive que lutar logo para colocar a máquina em funcionamento novamente.”

Gracie disse que “cada luta muda [you] um pouquinho, principalmente quando não tem o resultado que você quer, então você avalia e vê o que aconteceu.” A lição aprendida contra Cub Swanson, uma decisão de três rounds em Tampa, Flórida, foi que as lutas não são até a morte – mesmo que seja isso que ele tem em seu coração.

“Em minha mente, sempre lutei para matar ou ser assassino, então nunca pensei em tempo”, disse ele. “No jiu-jitsu ou no MMA ou no boxe, sempre lutei e treinei muito, muitos rounds e muitas horas de treino, porque no meu coração e na minha alma sempre penso em lutar até a morte, lutar até o outro desistir. Mas, infelizmente, são três rodadas e o tempo vai acabar e você tem que fazer alguns ajustes para isso.”

O UFC relaxou um pouco nos últimos anos, adicionando dois rounds extras a certas lutas que não eram para cinturões nem headliners. Questionado se gostaria de mais 10 minutos para o confronto com Jourdain, Gracie disse que “primeiro preciso fazer essa luta para fazer alguma diferença e perguntar o que eu quero”.

O que ele realmente quer, no entanto, pode ser mais difícil – ou impossível – de conseguir no UFC.

“O que eu realmente acho que o MMA precisa é, em vez de [more] rounds, são rounds de 15 ou 25 minutos”, disse Gracie. “Acho que isso é uma coisa que mudaria o resultado e traria mais finalizações em pé e no chão porque quando você tem rounds, você tem um intervalo e tempo para pensar, seu treinador traz água, e isso muda a luta. Não é mais uma briga entre você e o cara. Sei que é difícil fazer uma luta sem limite de tempo, mas acho que não deveria haver rounds. Deve ser uma luta de 15 minutos, ou uma luta de 25 minutos. Acho que isso mudaria o esporte para melhor. Você teria mais chances de lutar e vencer com essas regras.

“O esporte definitivamente não estava pronto para isso no começo. Acho que nem os lutadores tinham nível para tal. Mas acho que o esporte é muito mais inteligente agora. Os fãs são muito mais espertos. Os fãs apreciam mais o grappling. Existem lutas, como Robert Whittaker e Yoel Romero, ambas as lutas foram muito competitivas. Se fosse uma luta de um round de 25 minutos, acho que poderia haver mais oportunidades para eles. Quando a inteligência dos torcedores cresce, acho que você pode ajustar as regras.”